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Владелец «Ромы» согласовал сделку о покупке «Эвертона» — Sky Sports

Владелец «Ромы» согласовал сделку о покупке «Эвертона» — Sky Sports
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Владелец «Ромы» Дэн Фридкин согласовал сделку о покупке «Эвертона» с мажоритарным акционером английского клуба Фархадом Мошири. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в ближайшие 48 часов Фридкину будут переданы эксклюзивные права на заключение сделки.

До 31 мая Мошири был связан эксклюзивным соглашением с проблемной американской инвестиционной группой 777 Partners и не мог вести переговоры с другими потенциальными покупателями «Эвертона».

Подчёркивается, что финансовое состояние Фридкина оценивается в $ 6,1 млрд.

Доля Мошири составляет 94,1% акций. Первую их часть он купил в 2016 году, а к январю 2022 года Мошири достиг нынешней отметки.

По итогам минувшего сезона АПЛ «Эвертон» занял 15-е место, при этом по ходу сезона с «ирисок» снимали очки за нарушение финансовых правил лиги.

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