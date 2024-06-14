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«Зенит» подпишет Тикнизяна. В «Локо» перейдут Сергеев и Коваленко

«Зенит» подпишет Тикнизяна. В «Локо» перейдут Сергеев и Коваленко
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«Зенит» и «Локомотив» близки к договоренности по трансферу Наира Тикнизяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма трансфера составит около € 8 млн. При этом в обратном направлении в «Локомотив», с большой долей вероятности, перейдут Сергеев и Коваленко», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до 2026 года.

Напомним, нападающий Иван Сергеев и петербургский «Зенит» имеют контракт до июня 2025 года. Соглашение полузащитника Александра Коваленко с сине-бело-голубыми истекает летом 2028 года.

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