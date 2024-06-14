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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Нойер — рекордсмен Германии по количеству выходов в старте на матчи Евро или ЧМ

Нойер — рекордсмен Германии по количеству выходов в старте на матчи Евро или ЧМ
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Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия стал 35-м для вратаря бундестим Мануэля Нойера, в котором он выходит в стартовом составе на чемпионате Европы или мира. Об этом информирует Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
2-й тайм
4 : 0
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

По данным источника, среди европейских игроков данный показатель больше только у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (43 матча) и бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини (36 встреч).

На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Германии. На 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. Стартовая игра Евро-2024 проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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