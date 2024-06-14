Нойер — рекордсмен Германии по количеству выходов в старте на матчи Евро или ЧМ

Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия стал 35-м для вратаря бундестим Мануэля Нойера, в котором он выходит в стартовом составе на чемпионате Европы или мира. Об этом информирует Opta Sports.

По данным источника, среди европейских игроков данный показатель больше только у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (43 матча) и бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини (36 встреч).

На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Германии. На 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. Стартовая игра Евро-2024 проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Евро-2024: итоговый список команд: