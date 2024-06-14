«Мотя, мы будем скучать». ФК «Краснодар» обратился к Сафонову после трансфера в «ПСЖ»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» обратилась к своему воспитаннику Матвею Сафонову, который покинул стал южан и перебрался в «ПСЖ».

14 июня 2024 года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер в общей сложности провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее российский голкипер Матвей Сафонов высказался о своём решении перейти в «ПСЖ».