Германия — Шотландия: Мусиала укрепил преимущество хозяев, забив на 19-й минуте

В эти минуты идёт матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречаются участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

В группе с Германией и Шотландией также представлены сборные Венгрии и Швейцарии.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: