Александр Бубнов назвал главного фаворита Евро-2024

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, кто является главным фаворитом стартовавшего чемпионата Европы 2024 года.

«Главный фаворит турнира в Германии — это Франция. У «трёхцветных» опытный состав. Продолжают выступать многие из тех, кто дважды выходил в финал чемпионата мира. Также нужно ещё поискать таких тренеров, как у французов. Дидье Дешам становился чемпионом мира и как игрок, и как тренер.

Ни у одной сборной нет такой сильной скамейки запасных. За Францию также выступает лучший игрок планеты — Килиан Мбаппе», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией. Действующим чемпионом Европы является Италия.