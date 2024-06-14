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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: российские флаги вывешены на трибунах стадиона матча открытия Евро-2024

Фото: российские флаги вывешены на трибунах стадиона матча открытия Евро-2024
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Российские флаги вывешены на трибунах стадиона матча открытия чемпионата Европы 2024 года в Германии. Игра 1-го тура группы А, в которой встречаются сборные Германии и Шотландии, проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Сборная Германии выигрывает после первого тайма со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
2-й тайм
5 : 0
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     5:0 Фюллькруг – 76'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

В составе сборной Германии отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А сыграют Венгрия и Швейцария.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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