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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Сборная Германии впервые в своей истории забила три гола в первом тайме на Евро

Сборная Германии впервые в своей истории забила три гола в первом тайме на Евро
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По итогам первого тайма матча открытия чемпионата Европы 2024 года сборная Германии побеждает Шотландию со счётом 3:0. Таким образом, немецкая национальная команда впервые в своей истории забила три гола в первом тайме на Евро. Об этом информирует Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
2-й тайм
4 : 0
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Напомним, на 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45-й минуте защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Илкае Гюндогане. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

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Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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