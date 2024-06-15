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Александр Бубнов предположил, как сборная России выступила бы на Евро-2024

Александр Бубнов предположил, как сборная России выступила бы на Евро-2024
Валерий Карпин
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, как сборная России могла бы выступить на чемпионате Европы 2024 года.

«Нынешний уровень сборной России ближе всего к грузинам. Объективно мы можем бодаться только с тремя-четырьмя сборными. Выход из группы — успех сумасшедший для нашей команды. Всем за это можно было бы выдать звание заслуженных мастеров спорта и выписать премию на миллион рублей», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные команды.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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