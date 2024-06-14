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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за де Лигта

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за де Лигта
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В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что они могут приобрести центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта за € 50 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» начались обсуждения возможного перехода де Лигта, однако конкретных шагов предпринято не было. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» собирает дополнительную информацию по нидерландскому футболисту.

Напомним, в минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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