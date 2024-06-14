Сёмин: трансфер Латышонка в «Зенит» — это не бездумная трата денег

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин отреагировал на переход вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

«Раз «Зенит» взял Латышонка, значит, клуб рассчитывает на вратаря. Он тоже переходит, осознавая свои силы. Он столкнётся с хорошей конкуренцией, сам Евгений с каждым годом прогрессирует и прогрессирует.

Раз «Зенит» кого-то приглашает, он имеет на это основания. Трансфер Латышонка – это не бездумная трата денег», – приводит слова Сёмина Metaratings.

14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.