«Чувствую себя очень старым». Модрич — о 22-летней разнице в возрасте с Ямалом

38-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос, что он думает о 16-летнем крайнем нападающем испанской национальной команды Ламине Ямале в преддверии очного матча на групповом этапе Евро-2024.

«Разница с Ямалом в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямал делал невероятные вещи. Все видят в нём большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — приводит слова Модрича AS.

Напомним, матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра игры выступит Майкл Оливер. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд: