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«Чувствую себя очень старым». Модрич — о 22-летней разнице в возрасте с Ямалом

«Чувствую себя очень старым». Модрич — о 22-летней разнице в возрасте с Ямалом
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38-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос, что он думает о 16-летнем крайнем нападающем испанской национальной команды Ламине Ямале в преддверии очного матча на групповом этапе Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Разница с Ямалом в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямал делал невероятные вещи. Все видят в нём большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — приводит слова Модрича AS.

Напомним, матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра игры выступит Майкл Оливер. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд:

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