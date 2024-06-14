Кобелев отреагировал на слова Черышева, назвавшего его лучшим тренером «Динамо» в XXI веке

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на слова рулевого «Шинника» Дмитрия Черышева, который назвал коллегу лучшим тренером бело-голубых в XXI веке.

«Черышев назвал меня лучшим тренером «Динамо» в XXI веке? Дмитрия Черышева я очень хорошо знаю. Ваше дело — писать, а мы как-нибудь вместе разберёмся между собой. Но, конечно, такая оценка приятна от хорошего товарища», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Под руководством Кобелева «Динамо» взяло бронзовые медали Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в 2008 году. В 2016 году бело-голубые с Кобелевым вылетели из РПЛ. После этого специалист не работал главным тренером.

Сейчас «Динамо» возглавляет чех Марцел Личка, который был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Под его руководством бело-голубые заняли третье место в чемпионате, набрав 56 очков в 30 турах. Личка пришёл в московский клуб летом 2023 года.