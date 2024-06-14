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Германия — Шотландия: результат матча открытия Евро-2024, счёт 5:1

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024
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Завершился матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречались участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Хозяева одержали победу со счётом 5:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45-й минуте защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Илкае Гюндогане. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии проведут свой матч 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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