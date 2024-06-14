Агент Помазуна прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Илье

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря Ильи Помазуна, прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к голкиперу.

«Диалог есть, но сейчас все вратари ходят по кругу. Я даже со своими игроками ничего не обсуждаю, пока нет конкретики. Если она есть, спрашиваю у футболиста, интересно ему или нет. Илья завтра вернётся из отпуска, тогда поговорим. Когда он уезжал, я сказал ему, чтобы выключил телефон и ни с кем не общался», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что казанский «Рубин» интересуется Ильёй Помазуном.

Напомним, Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но несколько сезонов отыграл на правах аренды в «Урале». В прошлом чемпионате России голкипер сыграл 29 матчей и пропустил 44 гола при шести встречах «на ноль».