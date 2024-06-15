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Германия выиграла восьмой стартовый матч Евро, никто не побеждал более шести раз

Германия выиграла восьмой стартовый матч Евро, никто не побеждал более шести раз
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Завершился матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Сборная Германии одержала победу со счётом 5:1. Таким образом, Германия выиграла стартовый матч Евро в восьмой раз. Это рекордный показатель, как сообщил статистический портал Opta Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Отмечается, что сборной Франции удалось выиграть шесть стартовых матчей на чемпионатах Европы.

В составе сборной Германии отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. На 87-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник немцев Антонио Рюдигер.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Кроме Германии и Шотландии, в группе А сыграют Венгрия и Швейцария.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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