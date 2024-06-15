В «Зените» не стали опровергать информацию о возможном трансфере Глушенкова

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не стал опровергать информацию о возможном трансфере игрока московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о переходе Максима Глушенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к петербургскому клубу. В ближайшее время полузащитник подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.