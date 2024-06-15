Дркушич назвал лучшего игрока минувшего сезона РПЛ

Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Кто лучший футболист сезона? Для меня Тюкавин. Готов ли он к Европе? 100%. У него очень много хороших качеств, которые он показал в этом сезоне. Этих качеств достаточно, они позволяют ему заиграть в Европе», – приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.