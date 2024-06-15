Джамал Мусиала признан лучшим игроком матча открытия Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала признан лучшим игроком матча чемпионата Европы с Шотландией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Сборная Германии одержала победу с крупным счётом 5:1.

В составе сборной Германии отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. На 87-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник немцев Антонио Рюдигер.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).