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«Великие». Пресс-служба Евро-2024 охарактеризовала Крооса и Мюллера

«Великие». Пресс-служба Евро-2024 охарактеризовала Крооса и Мюллера
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После матча открытия Евро-2024, в котором сборная Германии разгромила шотландскую национальную команду со счётом 5:1, пресс-служба этого турнира в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) выложила совместную фотографию полузащитников бундестим Тони Крооса и Томаса Мюллера с подписью: «Они вместе дебютировали за сборную Германии в Мюнхене в 2010 году. Вместе выиграли матч открытия Евро-2024 в Мюнхене. Великие».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Напомним, дебют Крооса и Мюллера состоялся в товарищеском матче с Аргентиной, в котором сборная Германии уступила со счётом 0:1.

В матче с Шотландией Кроос провёл на поле 80 минут. В свою очередь, Мюллер вышел на замену на 74-й минуте встречи.

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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