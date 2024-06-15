«Великие». Пресс-служба Евро-2024 охарактеризовала Крооса и Мюллера

После матча открытия Евро-2024, в котором сборная Германии разгромила шотландскую национальную команду со счётом 5:1, пресс-служба этого турнира в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) выложила совместную фотографию полузащитников бундестим Тони Крооса и Томаса Мюллера с подписью: «Они вместе дебютировали за сборную Германии в Мюнхене в 2010 году. Вместе выиграли матч открытия Евро-2024 в Мюнхене. Великие».

Напомним, дебют Крооса и Мюллера состоялся в товарищеском матче с Аргентиной, в котором сборная Германии уступила со счётом 0:1.

В матче с Шотландией Кроос провёл на поле 80 минут. В свою очередь, Мюллер вышел на замену на 74-й минуте встречи.

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: