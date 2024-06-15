Мусиала высказался о разгромной победе над Шотландией на старте Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал разгромную победу над Шотландией (5:1) в матче группового этапа Евро-2024.

«Мы не могли и начать лучше турнир. Мы видели атмосферу в стране, и нам это нужно было. Когда наша команда в хорошей готовности, тогда у нас всё работает», – приводит слова игрока Barrons.com.

15 мая завершился матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречались участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Хозяева одержали победу со счётом 5:1. Лучшим футболистом минувшего матча был признан Джамал Мусиала, который отметился голом.