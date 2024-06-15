Мусиала высказался о разгромной победе над Шотландией на старте Евро-2024
Поделиться
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал разгромную победу над Шотландией (5:1) в матче группового этапа Евро-2024.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10' 2:0 Мусиала – 19' 3:0 Хаверц – 45+1' 4:0 Фюллькруг – 68' 4:1 Рюдигер – 87' 5:1 Джан – 90+3'
Удаления: нет / Портеус – 44'
«Мы не могли и начать лучше турнир. Мы видели атмосферу в стране, и нам это нужно было. Когда наша команда в хорошей готовности, тогда у нас всё работает», – приводит слова игрока Barrons.com.
15 мая завершился матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречались участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Хозяева одержали победу со счётом 5:1. Лучшим футболистом минувшего матча был признан Джамал Мусиала, который отметился голом.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2024
-
00:55
-
00:52
-
00:48
-
00:46
-
00:35
-
00:31
-
00:28
-
00:28
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:06
- 14 июня 2024
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:49
-
23:49
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:25
-
23:22
-
23:19
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:48
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:22
-
22:22
-
22:15
-
22:13
-
22:10