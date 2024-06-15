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Мусиала высказался о разгромной победе над Шотландией на старте Евро-2024

Мусиала высказался о разгромной победе над Шотландией на старте Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал разгромную победу над Шотландией (5:1) в матче группового этапа Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Мы не могли и начать лучше турнир. Мы видели атмосферу в стране, и нам это нужно было. Когда наша команда в хорошей готовности, тогда у нас всё работает», – приводит слова игрока Barrons.com.

15 мая завершился матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречались участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Хозяева одержали победу со счётом 5:1. Лучшим футболистом минувшего матча был признан Джамал Мусиала, который отметился голом.

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