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Мюллер — о матче с Шотландией: сегодня мы сделали первый шаг, который не делали ранее

Мюллер — о матче с Шотландией: сегодня мы сделали первый шаг, который не делали ранее
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился эмоциями после матча открытия Евро-2024, в котором немецкая национальная команда разгромила Шотландию со счётом 5:1. Сам футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Это только первый шаг, но мы не делали его на последних нескольких турнирах. Сегодня получилось отличное начало. Но сейчас мы должны твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Мюллера журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии, которые также представлены в группе А, проведут свой матч сегодня, 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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