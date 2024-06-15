Мюллер — о матче с Шотландией: сегодня мы сделали первый шаг, который не делали ранее

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился эмоциями после матча открытия Евро-2024, в котором немецкая национальная команда разгромила Шотландию со счётом 5:1. Сам футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи.

«Это только первый шаг, но мы не делали его на последних нескольких турнирах. Сегодня получилось отличное начало. Но сейчас мы должны твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Мюллера журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии, которые также представлены в группе А, проведут свой матч сегодня, 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Евро-2024: итоговый список команд: