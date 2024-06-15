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37-летний экс-вингер ЦСКА Зоран Тошич: ещё год точно буду играть

37-летний экс-вингер ЦСКА Зоран Тошич: ещё год точно буду играть
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Правый вингер греческой «Ламии» и экс-игрок московского ЦСКА 37-летний сербский футболист Зоран Тошич рассказал о своих дальнейших планах.

«Пока не определился с командой. Но знаю, что ещё год точно буду играть. У меня контракт с «Ламией» заканчивается в конце июня. Посмотрим, куда поеду дальше. Но думаю, что ещё год поиграю, а потом буду думать о чём-то другом», — приводит слова Тошича ТАСС.

Правый вингер Зоран Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас. С января 2023 года Тошич выступает за греческую «Ламию», контракт с которой действует до конца июня 2024 года.

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