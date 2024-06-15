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Тренер сборной Шотландии прокомментировал разгромное поражение от Германии на Евро-2024

Тренер сборной Шотландии прокомментировал разгромное поражение от Германии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк дал комментарий по итогам матча открытия чемпионата Европы — 2024, в котором его подопечным противостояла сборная Германии. Немцы одержали победу с разгромным счётом 5:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Тяжёлый вечер. На своём уровне мы не сыграли. Такое чувство, будто сами себя подвели. Мы сильнее, чем продемонстрировали сегодня, и, надеюсь, сможем показать это в двух следующих матчах. Германия была неудержима, и, к сожалению, мы не смогли соперничать с ней. В первом тайме мы всё очень быстро упустили. Не смогли закрепиться в игре», — приводит слова Кларка пресс-служба УЕФА.

Национальная команда Шотландии в своём стартовом матче на Евро-2024 проиграла в Мюнхене хозяевам турнира сборной Германии со счётом 1:5. К перерыву «тартановая армия» уступала 0:3, свой единственный мяч подопечные Стива Кларка оформили на 87-й минуте при счёте 0:4 с помощью автогола защитника немцев Антонио Рюдигера. Во 2-м туре группового этапа соперником шотландцев станет сборная Швейцарии, в 3-м — сборная Венгрии.

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