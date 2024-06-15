Тренер сборной Шотландии прокомментировал разгромное поражение от Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк дал комментарий по итогам матча открытия чемпионата Европы — 2024, в котором его подопечным противостояла сборная Германии. Немцы одержали победу с разгромным счётом 5:1.

«Тяжёлый вечер. На своём уровне мы не сыграли. Такое чувство, будто сами себя подвели. Мы сильнее, чем продемонстрировали сегодня, и, надеюсь, сможем показать это в двух следующих матчах. Германия была неудержима, и, к сожалению, мы не смогли соперничать с ней. В первом тайме мы всё очень быстро упустили. Не смогли закрепиться в игре», — приводит слова Кларка пресс-служба УЕФА.

Национальная команда Шотландии в своём стартовом матче на Евро-2024 проиграла в Мюнхене хозяевам турнира сборной Германии со счётом 1:5. К перерыву «тартановая армия» уступала 0:3, свой единственный мяч подопечные Стива Кларка оформили на 87-й минуте при счёте 0:4 с помощью автогола защитника немцев Антонио Рюдигера. Во 2-м туре группового этапа соперником шотландцев станет сборная Швейцарии, в 3-м — сборная Венгрии.