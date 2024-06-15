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Защитник «Спартака» Денисов рассказал, кого и почему будет поддерживать на Евро-2024

Правый защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о том, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2024.

«На Евро буду поддерживать сборную Сербии, там играет мой одноклубник и товарищ Срджан Бабич», — приводит слова Денисова пресс-служба РФС.

28-летний центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич стал единственным представителем Российской Премьер-Лиги в итоговом составе сборной Сербии на чемпионат Европы — 2024 в Германии. В предварительной заявке были также центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович и опорный полузащитник ЦСКА Саша Зделар, которые не вошли в окончательный список.

Свой стартовый матч на Евро-2024 Сербия должна провести со сборной Англии 16 июня, также в группе C сыграют национальные команды Словении и Дании.