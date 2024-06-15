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Спаллетти рассказал о состоянии хавбека сборной Италии Бареллы перед стартом Евро-2024

Спаллетти рассказал о состоянии хавбека сборной Италии Бареллы перед стартом Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос о состоянии здоровья 27-летнего полузащитника миланского «Интера» и национальной команды Николо Бареллы перед стартовым матчем «Скуадра адзурра» на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барелла? Прислушиваемся к его ощущениям, у него уже была похожая проблема, и в том случае ему разработали комплекс мероприятий, которые он должен был выполнить. Важно мнение врачей, потому что футболисты всегда хотят играть», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Действующий чемпион Европы сборная Италии на Евро-2024 сыграет в группе B вместе со сборными Хорватии, Испании и Албании. Свой стартовый матч на турнире итальянцы проведут 15 июня, их соперником станет национальная команда Албании.

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