Спаллетти рассказал о состоянии хавбека сборной Италии Бареллы перед стартом Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос о состоянии здоровья 27-летнего полузащитника миланского «Интера» и национальной команды Николо Бареллы перед стартовым матчем «Скуадра адзурра» на чемпионате Европы — 2024.

«Барелла? Прислушиваемся к его ощущениям, у него уже была похожая проблема, и в том случае ему разработали комплекс мероприятий, которые он должен был выполнить. Важно мнение врачей, потому что футболисты всегда хотят играть», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Действующий чемпион Европы сборная Италии на Евро-2024 сыграет в группе B вместе со сборными Хорватии, Испании и Албании. Свой стартовый матч на турнире итальянцы проведут 15 июня, их соперником станет национальная команда Албании.