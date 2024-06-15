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Иван Комаров: было бы круто, чтобы история Роналду в сборной закончилась победой на Евро

Иван Комаров: было бы круто, чтобы история Роналду в сборной закончилась победой на Евро
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Правый вингер «Ростова» Иван Комаров ответил на вопрос, за кого и почему будет болеть на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Не скажу, что прямо буду болеть, но было бы круто, чтобы история Роналду в сборной Португалии закончилась победой на Евро», — приводит слова Комарова пресс-служба РФС.

39-летний капитан сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду начал выступать за взрослый состав национальной команды в августе 2003 года. В её составе футболист стал чемпионом Европы на Евро-2016 во Франции и победителем Лиги наций УЕФА — 2018/2019, а также серебряным призёром Евро-2004 и бронзовым призёром Евро-2012.

Криштиану Роналду является рекордсменом мира по числу матчей за национальную команду (207) и по количеству забитых за неё голов (130).

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