Дубли Месси и Лаутаро Мартинеса принесли сборной Аргентины волевую победу над Гватемалой

В ночь с 14 на 15 июня мск на поле стадиона «ФедЭкс Филд» в Лэндовере (США, штат Мэриленд) завершился товарищеский матч между сборными Гватемалы и Аргентины. Действующие чемпионы мира аргентинцы одержали волевую победу со счётом 4:1.

На четвёртой минуте игры счёт был открыт в пользу Гватемалы в результате автогола центрального защитника Аргентины Лисандро Мартинеса. На 12-й минуте капитан чемпионов мира нападающий Лионель Месси сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Лаутаро Мартинес вывел южноамериканцев вперёд, реализовав пенальти. На 66-й минуте Лаутаро оформил дубль, удвоив преимущество аргентинцев с передачи Месси. На 77-й минуте Лионель также забил свой второй гол, установив окончательный счёт.