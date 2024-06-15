Дубли Месси и Лаутаро Мартинеса принесли сборной Аргентины волевую победу над Гватемалой
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В ночь с 14 на 15 июня мск на поле стадиона «ФедЭкс Филд» в Лэндовере (США, штат Мэриленд) завершился товарищеский матч между сборными Гватемалы и Аргентины. Действующие чемпионы мира аргентинцы одержали волевую победу со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
15 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Гватемала
Окончен
1 : 4
Аргентина
1:0 Мартинес – 4' 1:1 Месси – 12' 1:2 Мартинес – 39' 1:3 Мартинес – 66' 1:4 Месси – 77'
На четвёртой минуте игры счёт был открыт в пользу Гватемалы в результате автогола центрального защитника Аргентины Лисандро Мартинеса. На 12-й минуте капитан чемпионов мира нападающий Лионель Месси сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Лаутаро Мартинес вывел южноамериканцев вперёд, реализовав пенальти. На 66-й минуте Лаутаро оформил дубль, удвоив преимущество аргентинцев с передачи Месси. На 77-й минуте Лионель также забил свой второй гол, установив окончательный счёт.
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