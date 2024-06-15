Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гватемала — Аргентина, результат матча 15 июня 2024, счет 1:4, товарищеский матч

Дубли Месси и Лаутаро Мартинеса принесли сборной Аргентины волевую победу над Гватемалой
Комментарии

В ночь с 14 на 15 июня мск на поле стадиона «ФедЭкс Филд» в Лэндовере (США, штат Мэриленд) завершился товарищеский матч между сборными Гватемалы и Аргентины. Действующие чемпионы мира аргентинцы одержали волевую победу со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
15 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Гватемала
Окончен
1 : 4
Аргентина
1:0 Мартинес – 4'     1:1 Месси – 12'     1:2 Мартинес – 39'     1:3 Мартинес – 66'     1:4 Месси – 77'    

На четвёртой минуте игры счёт был открыт в пользу Гватемалы в результате автогола центрального защитника Аргентины Лисандро Мартинеса. На 12-й минуте капитан чемпионов мира нападающий Лионель Месси сравнял счёт. На 39-й минуте форвард Лаутаро Мартинес вывел южноамериканцев вперёд, реализовав пенальти. На 66-й минуте Лаутаро оформил дубль, удвоив преимущество аргентинцев с передачи Месси. На 77-й минуте Лионель также забил свой второй гол, установив окончательный счёт.

Материалы по теме
Месси рассказал об отношении к установленным им рекордам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android