Доннарумма рассказал, как присутствие Буффона в сборной сказывается на нём

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как присутствие в команде Джанлуиджи Буффона сказывается на нём.

«Присутствие Буффона, который уже давно вошёл в историю национальной команды, очень помогает нам. Его присутствие очень важно, он сможет дать мне правильные наставления, рассказав о своём лете 2006 года, которое вошло в историю», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.

Напомним, действующий чемпион Европы сборная Италии на Евро-2024 сыграет в группе B вместе со сборными Хорватии, Испании и Албании. Свой стартовый матч на турнире итальянцы проведут сегодня, 15 июня, их соперником станет национальная команда Албании.

Товарищеский матч. Италия – Босния и Герцеговина: