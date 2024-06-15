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Доннарумма рассказал, как присутствие Буффона в сборной сказывается на нём

Доннарумма рассказал, как присутствие Буффона в сборной сказывается на нём
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как присутствие в команде Джанлуиджи Буффона сказывается на нём.

«Присутствие Буффона, который уже давно вошёл в историю национальной команды, очень помогает нам. Его присутствие очень важно, он сможет дать мне правильные наставления, рассказав о своём лете 2006 года, которое вошло в историю», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.

Напомним, действующий чемпион Европы сборная Италии на Евро-2024 сыграет в группе B вместе со сборными Хорватии, Испании и Албании. Свой стартовый матч на турнире итальянцы проведут сегодня, 15 июня, их соперником станет национальная команда Албании.

Товарищеский матч. Италия – Босния и Герцеговина:

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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