Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шустер считает, что потеря Крооса для «Реала» перевешивает приход Мбаппе

Шустер считает, что потеря Крооса для «Реала» перевешивает приход Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Бернд Шустер высказался о ситуации в мадридском клубе после прихода Килиана Мбаппе и ухода Тони Крооса.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Мбаппе приходит, но вы теряете Крооса. Люди забывают, что это будет проблемой для «Мадрида». Мбаппе — очень позитивный момент. Винисиус и Родриго — очень классные игроки. Но в центре поля у меня есть сомнения. Организация Крооса была очень важна для этой команды, и теперь их футбол потеряет много качества в центре», — приводит слова Шустера Marca,

3 июня Килиан Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Недавно Тони Кроос объявил об окончании карьеры после Евро-2024. За «Реал» немец больше не сыграет.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»

Материалы по теме
Кейн, Роналду или Мбаппе — кто забьёт больше голов на Евро-2024?
Кейн, Роналду или Мбаппе — кто забьёт больше голов на Евро-2024?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android