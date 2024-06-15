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Доннарумма назвал игрока сборной, который «может изменить ситуацию на поле в любой момент»

Доннарумма назвал игрока сборной, который «может изменить ситуацию на поле в любой момент»
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу нападающего «Аталанты» Джанлуки Скамакки, который попал в заявку национальной команды на Евро-2024.

«Мы говорим о великолепном нападающем, который добился больших успехов за последний период. Я смотрел каждую игру, он делал невероятные вещи. Он может изменить ситуацию в любой момент, и мы рады, что он с нами, как и Ретеги, и Распадори», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.

Действующий чемпион Европы сборная Италии на Евро-2024 сыграет в группе B вместе со сборными Хорватии, Испании и Албании. Свой стартовый матч на турнире итальянцы проведут 15 июня, их соперником станет национальная команда Албании.

Ранее Доннарумма рассказал, как присутствие в команде Джанлуиджи Буффона сказывается на нём.

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