Бернд Шустер рассказал, в чём секрет тренерского успеха Карло Анчелотти

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Бернд Шустер высказался о главном тренере мадридского клуба Карло Анчелотти и его профессионализме.

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«Анчелотти – тренер другого уровня. У него такой большой опыт, он всегда тренировал отличные команды, он понимал игру в обороне, как никто другой, и именно это помогало ему так много выигрывать», — приводит слова Шустера Marca.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Также «Реал» стал чемпионом Испании сезона-2023/2024 и обладателем Кубка Испании.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 15-й раз в своей истории. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

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