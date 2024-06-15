Расписание матчей Евро-2024 на 15 июня

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Сегодня, 15 июня, состоится второй игровой день Чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут сборные Венгрии и Швейцарии, а в вечернее время свои первые игры на турнире проведут команды группы «Б» — Испания встретится с Хорватией, итальянцы же сыграют с национальной командой Албании.

Расписание Евро-2024 на 15 июня:

Венгрия — Швейцария. 16:00 мск.

Испания — Хорватия. 19:00 мск.

Италия — Албания. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Евро-2024: итоговый список команд: