Венгрия — Швейцария: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Трансляцию вы можете посмотреть на «Okko Спорт».

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Итоговый список участников Чемпионата Европы — 2024: