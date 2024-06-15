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Венгрия — Швейцария: во сколько матч, где смотреть

Венгрия — Швейцария: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Трансляцию вы можете посмотреть на «Okko Спорт».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Итоговый список участников Чемпионата Европы — 2024:

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