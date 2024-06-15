Матс Хуммельс отреагировал на уход из дортмундской «Боруссии» после 13 лет в клубе

Немецкий защитник Матс Хуммельс обратился к фанатам «Боруссии» Дортмунд после своего объявления, что покинет команду.

«Дорогие фанаты, моё время в чёрно-жёлтых цветах подходит к концу через 13 лет. Для меня было огромной честью и радостью играть за «Боруссию» и пройти этот путь – от 13-го места в январе 2008 года до того, какова команда сегодня.

Этот клуб с его болельщиками – нечто особенное, а для меня – нечто большее», — приводит слова Хуммельса официальный сайт клуба. В общей сложности Хуммельс провёл 504 матча за «шмелей». На его счету 38 голов и 21 ассист.

Матс — воспитанник мюнхенской «Баварии». За «шмелей» 35-летний защитник выступал в общей сложности 13 лет. Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич был крайне недоволен комментариями Хуммельса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2) подверг критике на тот момент главного тренера «шмелей» из-за разочаровывающего выступления команды в чемпионате Германии, где она заняла пятое место.