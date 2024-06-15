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Италия — Албания. Прямая трансляция
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Испания — Хорватия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Хорватия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) состоится встреча группы «Б» Евро-2024 между командами Испании и Хорватии.

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Также вы можете увидеть игру, оформив подписку Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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