Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Германии отметилась необычным достижением благодаря разгрому Шотландии на Евро

Сборная Германии отметилась необычным достижением благодаря разгрому Шотландии на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Выиграв у Шотландии в матче открытия Евро-2024 со счётом 5:1, сборная Германии стала первой сборной в истории данного турнира, кому удалось одержать победу в матче открытия с разницей в четыре мяча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Более крупного успеха на старте турнира добивалась только сборная Швеции в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Напомним, на 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
Материалы по теме
Грандиозный старт Германии на домашнем Евро! Шотландия могла и не выходить на поле
Грандиозный старт Германии на домашнем Евро! Шотландия могла и не выходить на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android