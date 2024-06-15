Сборная Германии отметилась необычным достижением благодаря разгрому Шотландии на Евро

Выиграв у Шотландии в матче открытия Евро-2024 со счётом 5:1, сборная Германии стала первой сборной в истории данного турнира, кому удалось одержать победу в матче открытия с разницей в четыре мяча.

Более крупного успеха на старте турнира добивалась только сборная Швеции в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Напомним, на 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.