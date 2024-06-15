Игроки РПЛ рассказали, за кого они будут болеть на Евро-2024

Игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) приняли участие в опросе, за кого они будут болеть на чемпионате Европы по футболу — 2024.

Маринато Гильерме («Локомотив»): Португалия и Хорватия.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»): Сербия и Португалия.

Илья Ишков («Урал»): Франция.

Томаш Тавареш («Спартак»): Португалия.

Сергей Волков («Краснодар»): Португалия.

Дмитрий Воробьёв («Локомотив»): Сербия.

Лечи Садулаев («Ахмат»): Португалия.

Кирилл Маляров («Балтика»): Испания.

Иван Комаров («Ростов»): Португалия.

Сегодня, 15 июня, состоится второй игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут сборные Венгрии и Швейцарии, а в вечернее время свои первые игры на турнире проведут команды группы «Б» — Испания встретится с Хорватией, итальянцы же сыграют с национальной командой Албании.