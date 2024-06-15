Игроки РПЛ рассказали, за кого они будут болеть на Евро-2024

Игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) приняли участие в опросе, за кого они будут болеть на чемпионате Европы по футболу — 2024.
Маринато Гильерме («Локомотив»): Португалия и Хорватия.
Дмитрий Скопинцев («Динамо»): Сербия и Португалия.
Илья Ишков («Урал»): Франция.
Томаш Тавареш («Спартак»): Португалия.
Сергей Волков («Краснодар»): Португалия.
Дмитрий Воробьёв («Локомотив»): Сербия.
Лечи Садулаев («Ахмат»): Португалия.
Кирилл Маляров («Балтика»): Испания.
Иван Комаров («Ростов»): Португалия.
Сегодня, 15 июня, состоится второй игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут сборные Венгрии и Швейцарии, а в вечернее время свои первые игры на турнире проведут команды группы «Б» — Испания встретится с Хорватией, итальянцы же сыграют с национальной командой Албании.