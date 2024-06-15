Лидер сборной Шотландии Эндрю Робертсон отреагировал на разгром от Германии на старте Евро

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал разгромное поражение от Германии (1:5) в первом матче на чемпионате Европы — 2024.

«Играть против хозяев в первом матче — нет ничего труднее. Было много ошибок, и нам нужно разбираться с ними, потому что здесь всё будет проходить стремительно. Вот напоминание о том, насколько сложен этот турнир, — играешь с командами мирового уровня. Мы играли не на максимуме своих возможностей, а это необходимо. Сейчас мы будем разочарованно злиться на самих себя, но затем нам надо быть позитивно настроенными и подготовленными к Швейцарии, которая будет ещё одним трудным экзаменатором», — приводит Робертсона ITV Sport.

Напомним, более крупного успеха на старте турнира добивалась только сборная Швеции в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.