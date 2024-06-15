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Лидер сборной Шотландии Эндрю Робертсон отреагировал на разгром от Германии на старте Евро

Лидер сборной Шотландии Эндрю Робертсон отреагировал на разгром от Германии на старте Евро
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Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал разгромное поражение от Германии (1:5) в первом матче на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Играть против хозяев в первом матче — нет ничего труднее. Было много ошибок, и нам нужно разбираться с ними, потому что здесь всё будет проходить стремительно. Вот напоминание о том, насколько сложен этот турнир, — играешь с командами мирового уровня. Мы играли не на максимуме своих возможностей, а это необходимо. Сейчас мы будем разочарованно злиться на самих себя, но затем нам надо быть позитивно настроенными и подготовленными к Швейцарии, которая будет ещё одним трудным экзаменатором», — приводит Робертсона ITV Sport.

Напомним, более крупного успеха на старте турнира добивалась только сборная Швеции в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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