Месси вышел на второе место по количеству голов в истории сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место в истории по количеству голов на уровне сборных. Напомним, в товарищеском матче с Гватемалой Месси оформил дубль и таким образом догнал иранца Али Даеи по этому показателю.

Напомним, рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия), который на данный момент отметился 130 голами.

На текущий момент 36-летний футболист принимал участие в пяти чемпионатах мира начиная с 2006 года. Всего за сборную Аргентины Месси провёл 182 матча во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 56 результативными передачами.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, 4:2 пен.).

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