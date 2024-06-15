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Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые за 20 лет

Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые за 20 лет
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Вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла сборную Шотландии в матче открытия чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 5:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Таким образом, Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые с ноября 2003 года. Тогда она проиграла сборной Нидерландов со счётом 0:6 в игре квалификации на чемпионат Европы – 2004.

В товарищеских же матчах Шотландия пропускала пять мячей в игре с США (1:5) в мае 2012 года.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 — пен.).

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