Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые за 20 лет

Вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла сборную Шотландии в матче открытия чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые с ноября 2003 года. Тогда она проиграла сборной Нидерландов со счётом 0:6 в игре квалификации на чемпионат Европы – 2004.

В товарищеских же матчах Шотландия пропускала пять мячей в игре с США (1:5) в мае 2012 года.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 — пен.).

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