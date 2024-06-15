Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые за 20 лет
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Вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла сборную Шотландии в матче открытия чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 5:1.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10' 2:0 Мусиала – 19' 3:0 Хаверц – 45+1' 4:0 Фюллькруг – 68' 4:1 Рюдигер – 87' 5:1 Джан – 90+3'
Удаления: нет / Портеус – 44'
Таким образом, Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые с ноября 2003 года. Тогда она проиграла сборной Нидерландов со счётом 0:6 в игре квалификации на чемпионат Европы – 2004.
В товарищеских же матчах Шотландия пропускала пять мячей в игре с США (1:5) в мае 2012 года.
Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.
Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 — пен.).
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