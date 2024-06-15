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Нагельсман стал единственным тренером в истории всех Евро по необычному показателю

Нагельсман стал единственным тренером в истории всех Евро по необычному показателю
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман, на сегодняшний день которому 36 лет и 328 дней, вписал своё имя в историю Чемпионатов Европы.

В немецкой сборной 36-летний главный тренер Нагельсман выпустил на поле 38-летнего голкипера Мануэля Нойера. Как сообщает MisterChip, это первый подобный случай в истории чемпионатов Европы, когда тренер выпустил на поле футболиста старше себя самого.

Напомним, в первом матче турнира, который закончился вчера, 14 июня, немцы обыграли Шотландию с разгромным счётом 5:1. Германия проведёт свой следующий матч на турнире против Венгрии, Шотландия встретится со Швейцарией. Обе игры пройдут 19 июня.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Турнир проводится в Германии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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