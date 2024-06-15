Матвей Сафонов прошёл блиц-опрос в «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов, который 14 июня официально стал игроком «ПСЖ», дал блиц-интервью французскому клубу.
Журналист: Правая или левая рука?
Сафонов: Правая
– Ваше главное качество?
– Спокойствие.
– Любимый фильм?
– «Остров проклятых».
– Любимый актёр?
– Леонардо Ди Каприо.
– На каких языках говорите?
– На русском и немного на английском.
– Любимая легенда «ПСЖ»?
– Буффон.
– Ваше прозвище?
– Мотя.
– Хобби помимо футбола?
– Бильярд.
– Любимое блюдо?
– Борщ.
– Первое слово на французском языке, которое вы выучили?
– Bonjour.
Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.