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Антонио Конте хочет избавиться от одного из главных лидеров атаки «Наполи»

Антонио Конте хочет избавиться от одного из главных лидеров атаки «Наполи»
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть клуб летом, пишет The Guardian.

Новый главный тренер команды Антонио Конте уже планирует трансфер 25-летнего нигерийца, единственной проблемой которого является клаусула игрока в € 120 млн.

Несмотря на давний интерес к Осимхену со стороны «Арсенала» и «Челси», главным претендентом на форварда называют «Аль-Ахли».

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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