Антонио Конте хочет избавиться от одного из главных лидеров атаки «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть клуб летом, пишет The Guardian.

Новый главный тренер команды Антонио Конте уже планирует трансфер 25-летнего нигерийца, единственной проблемой которого является клаусула игрока в € 120 млн.

Несмотря на давний интерес к Осимхену со стороны «Арсенала» и «Челси», главным претендентом на форварда называют «Аль-Ахли».

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.