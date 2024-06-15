Куман: тренировать «Барсу» было самым трудным в карьере, я не получил поддержки президента

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался по поводу своей работы в «Барселоне».

«Я уже говорил об этом. Я не получил такой поддержки от президента, как Хави. В то время меня уволили, и, по-моему, мы отставали от «Мадрида» на девять очков. А сейчас они отставали на 10 очков. Чтобы быть успешным, нужно иметь поддержку президента.

Тренировать «Барсу» было самым трудным в моей карьере. Болельщики «Барсы» помнят и будут помнить меня как человека, который забил гол, принёсший клубу первый Кубок европейских чемпионов», — приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее Куман прокомментировал новость о том, что полузащитник Френки де Йонг всё же не сможет помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы 2024 года в Германии.