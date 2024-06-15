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«Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии». Роналдиньо эмоционально высказался о сборной

«Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии». Роналдиньо эмоционально высказался о сборной
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Экс-футболист французского «ПСЖ», испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что не собирается смотреть матчи национальной команды на Кубке Америки.

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть игры Бразилии.

Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи — всего не хватает», — сказал Роналдиньо в эфире YouTube-канала Cartoloucos.

Напомним, на групповом этапе бразильцы сыграют с Коста-Рикой (25 июня), Парагваем (29 июня) и Колумбией (3 июля).

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.

Роналдиньо посетил матч Елены Рыбакиной на турнире в Дохе

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