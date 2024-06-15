Травмированный Стоунз рассказал о своём состоянии перед первым матчем на Евро-2024

Центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз рассказал о своём состоянии перед первым матчем на Евро-2024.

«Я чувствую себя отлично. Действительно хорошо. Я пополняю запасы после тренировок. Я иду в ногу со всеми остальными и стараюсь заниматься дополнительно, чтобы наверстать упущенное, а также в тренажерном зале. Физически я чувствую себя отлично. Теперь я с нетерпением жду начала Евро», — приводит слова Стоунза City Xtra.

Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Сербии, Дании и Словении. Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах.

Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.