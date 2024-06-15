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Испания — Хорватия. Прямая трансляция
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Тренер Хорватии Далич: мы попали в самую сложную группу на Евро-2024

Тренер Хорватии Далич: мы попали в самую сложную группу на Евро-2024
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящей встрече со сборной Испании в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

«Мы попали в самую сложную группу на чемпионате, и все это понимают. Хороший старт имеет решающее значение. Помните чемпионат мира в Катаре, когда мы в первом матче сыграли с Марокко вничью? Это очко было очень важно в дальнейшем. Но мы не нацелены на ничью: мы хотим показать себя с лучшей стороны и победить. Мы никого не боимся. Мы едем за победой. Это будет сложно и очень ответственно, но, как всегда, я верю в нашу команду», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Ранее Далич высказался о различиях в национальной команде на прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре и предстоящем Евро-2024.

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