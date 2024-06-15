Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это же Италия». Тренер Албании высказался о стартовом матче на Евро-2024

«Это же Италия». Тренер Албании высказался о стартовом матче на Евро-2024
Комментарии

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

«Мы рады быть здесь. Мы прошли сложный путь в плане квалификации, он был нелегким, но мы добрались сюда. Это огромный повод для гордости — участвовать на Евро. Мы попали в очень сложную группу и на сложный турнир. Но мы тут для того, чтобы соревноваться. Мы будем бороться за каждое очко. Спаллетти — невероятный тренер, у него невероятные игроки. Я не слушаю разговоры о форме Италии в товарищеских матчах. Это же Италия! Они всегда сильны», — приводит слова Силвиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Спаллетти — об игре с Албанией: нам необходимо помнить, что мы — Италия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android