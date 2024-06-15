«Это же Италия». Тренер Албании высказался о стартовом матче на Евро-2024

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

«Мы рады быть здесь. Мы прошли сложный путь в плане квалификации, он был нелегким, но мы добрались сюда. Это огромный повод для гордости — участвовать на Евро. Мы попали в очень сложную группу и на сложный турнир. Но мы тут для того, чтобы соревноваться. Мы будем бороться за каждое очко. Спаллетти — невероятный тренер, у него невероятные игроки. Я не слушаю разговоры о форме Италии в товарищеских матчах. Это же Италия! Они всегда сильны», — приводит слова Силвиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.