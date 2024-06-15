Разгромная победа Германии на старте Евро, «Даллас» обыграл «Бостон». Главное к утру

Сборная Германии одержала разгромную победу над сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы – 2024 со счётом 5:1, «Даллас Маверикс» выиграл четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (122:84) и продолжает борьбу за чемпионские перстни, сборная Аргентины разгромила сборную Гватемалы (4:1) в товарищеском матче, у Месси 2+1 по системе «гол+пас». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».