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15 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Евро-2024, результаты НБА

Разгромная победа Германии на старте Евро, «Даллас» обыграл «Бостон». Главное к утру
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Сборная Германии одержала разгромную победу над сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы – 2024 со счётом 5:1, «Даллас Маверикс» выиграл четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (122:84) и продолжает борьбу за чемпионские перстни, сборная Аргентины разгромила сборную Гватемалы (4:1) в товарищеском матче, у Месси 2+1 по системе «гол+пас». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024.
  2. «Даллас» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финала НБА и продолжает борьбу за чемпионство.
  3. Дубли Месси и Лаутаро Мартинеса принесли сборной Аргентины волевую победу над Гватемалой.
  4. Шотландия пропустила пять мячей в официальном матче впервые за 20 лет.
  5. Матвей Сафонов прошёл блицопрос в «ПСЖ».
  6. «Даллас» создал самое большое преимущество по ходу матча в финале НБА за последние 50 лет.
  7. Сборная Германии отметилась необычным достижением благодаря разгрому Шотландии на Евро.
  8. «Бостон» прервал победную серию в 35 дней, проиграв «Далласу» в четвёртом матче финала НБА.
  9. Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за де Лигта.
  10. Игроки РПЛ рассказали, за кого они будут болеть на Евро-2024.
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